13-годишен ученик от Варна впечатлява с иновативна идея, превърната в реалност само за няколко дни. Крум Стоянов, седмокласник в ОУ „П. Р. Славейков“, разработва образователно приложение, което цели да подпомага учениците в подготовката им по различни предмети. Макар все още да е в демо версия, платформата вече привлича внимание с възможностите си и дори се сравнява с т.нар. „дигитална раница“ на образователната система.

Идеята се ражда от личен опит. Като ученик, на когото предстоят изпити след 7 клас, Крум осъзнава, че много деца разчитат на частни уроци, които не всеки може да си позволи. Именно това го мотивира да създаде безплатен инструмент, достъпен за всички.

Приложението функционира като своеобразен „виртуален учител“. То може да създава тестове, да отговаря на въпроси в различни чатове и да обяснява учебния материал по разбираем начин. Освен това системата следи напредъка на ученика, анализира нивото му и предлага персонализирани задачи и съвети. Платформата обхваща подготовка по общо 10 учебни предмета.

Особено впечатляващо е, че разработката е реализирана за изключително кратко време - само четири дни, при по няколко часа работа дневно. Крум комбинира различни технологии, включително множество инструменти с изкуствен интелект, за да изгради работеща и добре структурирана система.

Според него съществуващите решения, като „дигиталната раница“, са по-скоро насочени към учителите, докато неговото приложение поставя ученика в центъра. Основната цел е децата да се чувстват по-уверени и самостоятелни в процеса на учене.

Първите тестове на приложението са направени в най-близкия кръг - със семейството и съучениците му. Реакциите са повече от положителни. Родителите му споделят, че са били изненадани от нивото на разработката и нейната практическа стойност.

Въпреки успеха, Крум остава скромен и заявява, че е готов да сподели проекта си с всеки, който иска да го използва. За него най-важното е едно - приложението да помогне на повече ученици и да направи ученето по-достъпно и ефективно.