Малолетно дете е настанено в болница с опасни травми след тежък инцидент с електрическа тротинетка в Асеновград, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Димитър Петков.

Сигналът за произшествието е постъпил в Районното управление около 22:40 часа в петък вечерта. По първоначални данни детето е изгубило контрол над управляваната от него тротинетка при преминаване през неравен участък от пътя.

Дете е в критично състояние след падане от тротинетка

Според разследващите една от вероятните причини за инцидента е несъобразената скорост, с която се е движело превозното средство. След падането детето е получило тежки наранявания и е било транспортирано по спешност в лечебно заведение.

Състоянието му е критично. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

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Редактор: Цветина Петкова