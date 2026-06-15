От лекарския кабинет до социалните мрежи – така изглежда ежедневието на д-р Виктор Кръстев, който е акушер-гинеколог от Пловдив. Той се превърна в едно от популярните лица в интернет със своите образователни видеа за женското здраве. С доза хумор и достъпен език той говори по теми, които често остават неудобни за обсъждане, а клиповете му достигат до хиляди жени, търсещи достоверна информация.

„Целта ми е да преведа медицината на човешки, по-разбираем език“, казва д-р Кръстев. Според него все повече жени се информират от случайни публикации в интернет, което често води до ненужни страхове и тревоги.

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Роден е в София, но още като дете се премества със семейството си в Пловдив. Завършва медицина в града под тепетата и днес практикува там. Интересното е, че е първият лекар в рода си. „Нямаше някакъв конкретен момент, в който да избера медицината. Още от малък знаех, че искам да бъда лекар“, разказва той.

За разлика от много деца, Виктор не се страхувал от лекарските кабинети. Напротив - посещенията при лекарите му били интересни. Единственото изключение и до днес остават стоматолозите.

Любовта към акушерството и гинекологията идва от възможността да бъде част от едни от най-емоционалните моменти в живота на хората.

„Това е може би единствената специалност, в която съобщаваш повече добри новини, отколкото лоши. Да покажеш новороденото бебе на майката и да видиш облекчението и щастието в очите ѝ е емоция, която трудно може да се сравни с нещо друго“, споделя лекарят.

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Според него акушерство и гинекология е специалност на контрастите - място, където има едновременно най-много усмивки и най-много сълзи, но най-често това са сълзи от щастие.

Именно работата с пациентките вдъхновява и съдържанието, което създава онлайн. Повечето идеи за видеата му идват от въпросите, които чува ежедневно в кабинета. „Ако чуя един и същи въпрос няколко пъти за седмица, значи хиляди жени си го задават и вкъщи“, обяснява той.

Темите варират от менструалното и репродуктивното здраве до бременността, профилактичните прегледи и сексуалното образование. Д-р Кръстев обръща внимание и на тревожната липса на базови познания сред младите момичета.

„Има момичета, които не знаят какво е цитонамазка или HPV инфекция. Това са изключително важни теми, за които все още се говори твърде малко“, предупреждава той.

Лекарят е категоричен, че в кабинета му няма неудобни или глупави въпроси. „Ако нещо ви притеснява, то заслужава внимание. Няма срамен въпрос, когато става дума за здравето ви“, казва той.

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Сред най-честите поводи за посещение при гинеколог са нередовен цикъл, болка, кървене, трудности при забременяване, въпроси около контрацепцията или притеснения след положителен тест за бременност.

Според д-р Кръстев най-голямата грешка е хората да търсят диагнози единствено в интернет вместо да потърсят специалист. Той призовава жените да не отлагат профилактичните прегледи и да не чакат появата на симптоми.

В характерния си шеговит стил д-р Кръстев завършва с послание към своите последователи: „Не превръщайте ChatGPT в личен лекар. Той няма нито диплома, нито ехограф. И със сигурност няма да дойде да ви изражда в два часа през нощта“.