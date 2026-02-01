Профилактиката на гинекологичното здраве в различните етапи от живота на жената беше във фокуса на предаването „Пулс“. Гост в студиото беше гинекологът доц. д-р Янчо Делчев, който подчерта, че женският организъм преминава през няколко естествени периода, които плавно се преливат един в друг, като всеки от тях има свои специфични рискове и здравни потребности.

Според доц. Делчев развитието на женския организъм преминава през латентен период в детството, пубертет, зряла възраст, климактериум и старческа възраст. Във всеки от тези етапи действат различни хормонални, имунологични и поведенчески фактори, които влияят върху здравето и определят спектъра от възможни заболявания.

Особено важен момент е пубертетът, когато момичетата често не са подготвени за промените в тялото си. По думите на специалиста основната отговорност за информиране носи семейството. Майката трябва още в началните етапи на пубертета да говори с дъщеря си за настъпващите промени, за менструацията, нейната цикличност и смисъл, както и за теми като полов живот, предпазване и отговорност. Ако това не се случи в семейството, ролята следва да бъде поета от училището и медиите, чрез достъпна и професионална информация.

Доц. Делчев посочи, че първото посещение при гинеколог не бива да бъде повод за страх. То може да се осъществи при съмнения за проблеми в развитието, при нарушения в менструалния цикъл или болка. Дори един неинвазивен ехографски преглед през коремната стена може да бъде достатъчен, за да се изгради доверие между момичето и лекаря и да се създаде навик за бъдещи редовни профилактични прегледи, които след започване на полов живот трябва да бъдат ежегодни.

По полов път се предават редица вируси и инфекции, включително HIV, херпес, хепатити и човешки папиломен вирус (HPV). Затова младите хора трябва да бъдат добре информирани за предпазните средства и за рисковете както от инфекции, така и от нежелана бременност. Липсата на информираност често води до сериозни здравословни и терапевтични проблеми.

Човешкият папиломен вирус е изключително разпространен, като по различни данни 80–90% от хората имат контакт с него в даден момент от живота си. Връзката му с развитието на онкологични заболявания е научно доказана, което е и основата за създаването на ваксината срещу HPV – откритие, донесло Нобелова награда за медицина. Ваксината се прилага успешно в много държави и води до рязко намаляване на заболеваемостта и смъртността от свързани с вируса ракови заболявания.

В България ваксината срещу HPV се предлага безплатно за момичета и момчета, но въпреки това много родители се колебаят. Според доц. Делчев причината е най-вече в народопсихологията и влиянието на антиваксърски послания. Той подчерта, че ваксината не съдържа жив вирус, а само части от вирусната обвивка, които стимулират имунната система да изгради траен имунитет. По света са поставени стотици милиони дози, без сериозни нежелани реакции.

Една от най-честите находки в гинекологичната практика е възпалението на влагалището и т.нар. „раничка“ на шийката на матката. Лечението изисква стриктен диагностичен алгоритъм – изключване на инфекции, цитологично изследване, колпоскопия и едва след това избор на терапия. Прескачането на стъпки крие риск от пропускане на сериозни заболявания.

Голяма грешка е схващането, че след спирането на менструацията гинекологичните заболявания вече не са заплаха. Доц. Делчев подчерта, че жените в менопауза трябва да продължат да посещават гинеколог поне веднъж годишно. Особено тревожен симптом е всяко кървене след настъпване на менопаузата, което изисква незабавна лекарска консултация. Навременната диагностика може да предотврати развитието на тежки онкологични заболявания.

Като практичен съвет специалистът препоръча всяка жена около рождения си ден да си прави „подарък“ – профилактичен преглед при гинеколог и мамолог. Това са зони, които са лесно достъпни за диагностика и ранното откриване на проблеми може да спаси живот.