Експертът по хормонално здраве Майк Кочис разкри най-доброто време от деня за правене на любов в зависимост от възрастта.

Според експерта, всяко време от 20 до 30 години е подходящо за секс, ако има желание. Той отбеляза, че през този период от живота плодовитостта е в своя пик, а либидото е почти винаги високо. „Тези години са идеални за изследване на тялото и за спонтанност“, отбеляза Кочис.

От 30 до 40 години желанието за секс може да намалее до минимум, тъй като на тази възраст хората често имат деца, а също така се сблъскват със стрес поради работа и хормонални промени. „На тази възраст сексът зависи по-малко от хормоналните скокове и повече от доверието и обичта, причинени от окситоцин“, подчерта експертът. Поред него идеалното време за секс на тази възраст е онова, което двойката е планирала предварително.

Кочис добави, че между 40 и 50 години отношението към интимния живот отново се променя. С порастването на децата, сутринта или обядът могат да бъдат подходящо време за секс, докато нощните еротични приключения вече не изглеждат привлекателни. Освен това, поради наближаващата менопауза, жените могат да изпитат намалено либидо или сухота.

Във възрастовата група от 50 до 60 години хормоните ви продължават да се променят с напредване на възрастта, като нивата на естроген и тестостерон спадат.

Експертът каза, че това е моментът, в който сутрешният секс се завръща драматично, тъй като двойките правят секс по-рядко и предпочитат по-чувствено преживяване с много гушкане и контакт с кожата.

Той каза, че тъй като нивата на енергия са по-високи сутрин, тогава трябва да се заемете със секс.

След 60 години настъпва най-необичайното време, смята Кочис. Той обясни, че половите хормони спират да се колебаят, но нивата на стрес също намаляват. Това спокойствие, според него, отваря възможността да се съсредоточим върху удоволствието. Той нарече сутринта и вечерта най-доброто време за интимност на тази възраст.

А психиатърът Кармита Абдо нарече продължителността на сексуалното въздържание опасна за психиката. Според него сексуално активните хора могат да започнат да изпитват неприятни симптоми само след месец на въздържание.

