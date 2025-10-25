Мечтата за дете е една от най-големите в живота на всяка жена, но пътят към нея невинаги е лек. В предаването „Пулс“ по NOVA NEWS доц. д-р Мария Юнакова, акушер-гинеколог и репродуктивен специалист, разясни кои са основните причини за невъзможност за забременяване, кога е време да се потърси медицинска помощ и какви са възможностите на съвременната медицина в областта на репродуктивното здраве.

Кариера преди майчинство – тенденция на съвременните времена

По думите на доц. Юнакова, в последните години все повече млади хора отлагат родителството заради кариерни цели и промени в ценностната система. „Живеем във време, в което приоритети като професионално израстване, лична реализация и грижа за себе си излизат на преден план. Това води до изместване на репродуктивните намерения и все по-често формиране на семейства с едно или две деца“, посочи тя.

Тази тенденция не е само българска, а се наблюдава и в повечето развити икономики. Според специалиста това са естествени процеси, произтичащи от динамичния начин на живот и социално-икономическите промени.

Кога говорим за репродуктивен проблем

Според медицинските стандарти, инфертилитет се установява, когато при жени до 35 години не настъпва бременност в рамките на една година редовни полови контакти без предпазни средства. При жени над 35 години периодът се съкращава на шест месеца, тъй като възрастта е ключов фактор за фертилността.

„Важно е да уточним, че ‘редовен полов контакт’ означава контакт поне веднъж през ден след приключване на менструацията, в дните около овулацията“, уточни доц. Юнакова. Тя добави, че при някои двойки недостатъчната честота на половите контакти сама по себе си може да е причина за трудности при зачеването.

Разлика между гинекологично и репродуктивно здраве

Много жени смятат, че щом профилактичният им преглед е нормален, нямат репродуктивен проблем. „Това е често срещано заблуждение“, подчерта специалистът.

„Гинекологичното здраве и репродуктивното здраве не са едно и също. Може при профилактичен преглед да няма отклонения, но да има проблем с фертилността. Затова е важно пациентката да сподели със своя лекар, че опитва да забременее, за да бъдат направени съответните изследвания“, добави тя.

Изследвания и диагностика

Работата на репродуктивния специалист включва оценка и на двамата партньори. При жената се извършва оценка на яйчниковия резерв чрез хормонални изследвания в определени дни от менструалния цикъл. Провеждат се ехографски прегледи за проследяване на овулацията и тестове за проходимостта на маточните тръби.

При мъжа задължителен е спермален анализ за оценка на сперматогенезата.

„При 10–20% от двойките всички изследвания са нормални и тогава говорим за неизяснен стерилитет. Това не означава, че няма решение – има конкретни медицински стъпки за управление на тези случаи“, поясни Юнакова.

Причините за безплодие

Разпределението на причините за инфертилитет днес е приблизително равномерно между двата пола. Ако в миналото най-често проблемът е бил в проходимостта на маточните тръби при жената, днес все по-често се откриват отклонения при сперматогенезата на мъжа.

„Обездвижването, стресът и заседналият начин на живот се отразяват негативно на репродуктивните функции. Виждаме и млади мъже, които редовно тренират, но приемат добавки с хормонален ефект – това може сериозно да увреди сперматогенезата“, предупреди специалистът.

Кабинет по стерилитет в Майчин дом

В Университетска болница „Майчин дом“ работи специализиран кабинет по стерилитет, където двойките могат да получат начална консултация, диагностика и насочване.

„Това е дългогодишна традиция на болницата. Целта е да предложим пълен набор от изследвания и възможности за лечение в рамките на университетската структура“, обясни доц. Юнакова.

Кампания за превенция на репродуктивните проблеми

Доц. Юнакова обяви и старта на кампания, насочена към учениците в София, която ще информира за вредното влияние на тютюнопушенето върху репродуктивното здраве.

„Формирането на правилни здравни навици трябва да започва още в училище. Безспорно е доказано, че токсичните вещества в цигарите засягат качеството на яйцеклетките и сперматозоидите. Жените, които пушат, навлизат средно 3–4 години по-рано в менопауза, което скъсява репродуктивния им период“, посочи тя.