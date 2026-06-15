Новият състав на Централната избирателна комисия включва хора, които не са познати от предишни избори, с изключение на четирима души. Дали това е дефицит на експертност, или се търсят хора, които до момента не са били свързани с изборите пряко, за да се върне доверието - тепърва ще се види. Това коментира в предаването „Денят на живо” Александър Андреев, който е бивш председател на ЦИК. Той изрази надежда членовете на ЦИК да прилагат закона.

„Не би трябвало членовете на Централната избирателна комисия да говорят от името на политическите сили, които са ги номинирали, защото в крайна сметка в Комисията се търси общественото доверие към изборния процес и е важна експертността. Трябва да се взимат решения, които да бъдат обосновани и мотивирани, и това да позволи нормално протичане на изборния процес”, каза Андреев.

От 23 юни ЦИК е с нов състав

По думите му законодателят трябва да вземе решения, които да отговорят на въпроса дали ще се запази системата за гласуване с бюлетини и с машини и в какъв вид ще е машинното гласуване. „Надявам се Народното събрание след президентските избори да постави на дневен ред Изборния кодекс във всички онези части, които се нуждаят от по-задълбочено обсъждане и съответно взимането на законодателни решения по отношение на това в каква степен да бъде запазено едно или друго гласуване”, каза още бившият председател на ЦИК.

Александър Андреев коментира, че интересът на избирателите към частичните кметски избори, които се проведоха в неделя, е малък, защото всички други събития, които се случиха предходните седмици и месеци, са отнели доста от вниманието на хората.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова