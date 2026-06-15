Президентът на САЩ Donald Trump обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като „най-зрелищния политически митинг“ в своята кариера.

В публикация в социалната мрежа Truth Social държавният глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250-годишнината от създаването на Съединените щати. По думите му кулминацията на честванията ще бъде „най-голямата заря в историята“.

На рождения ден на Доналд Тръмп ще има военен парад

Тръмп съобщи, че в проявата ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента.

Според американския лидер събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване.

Вашингтон се подготвя за грандиозния военен парад на Доналд Тръмп

Засега Белият дом не е публикувал подробности за точната локация на проявата, нито за очаквания брой посетители. Очаква се повече информация за организацията и програмата да бъде оповестена през следващите седмици.

„Това грандиозно събитие ще отдаде почит на народа на нашата страна, на нейния дух, сила, решителност и постижения. На фона на Мемориала на Линкълн и около обновения Отразяващ басейн повече от 300 членове на нашите силни и талантливи военни оркестри, симфонични състави и церемониални формирования ще изпълнят патриотични мелодии, американски класики и песни от моя плейлист, докато празнуваме нашата страна и гледаме напред към следващите 250 години“, обеща Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова