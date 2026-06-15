62-годишен мъж е загубил живота си при тежък трудов инцидент в кариера в района на бургаския квартал „Горно Езерово“. По първоначална информация работникът е паднал в изкоп с дълбочина над 30 метра, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас.

Инцидентът е станал през нощта, а загиналият е работел като охранител към частна фирма. На място са изпратени екипи на Инспекцията по труда и разследващи органи, които извършват оглед и събират данни за обстоятелствата около трагедията.

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От Инспекцията посочиха, че предстои да бъде установено защо мъжът се е намирал в района на изкопа и дали придвижването му е било свързано със служебните му задължения.

Проверява се също как е била организирана работата на обекта, какви са били маршрутите за придвижване на служителите и дали са били спазени всички изисквания за безопасност.

По случая е започнало разследване, което трябва да изясни причините за фаталния инцидент и дали има допуснати нарушения на трудовото законодателство.

Редактор: Цветина Петкова