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Коментар на Мариана Хил, Милен Иванов и Радослав Илиев
В понеделник гости в „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, експертът по сигурност Милен Иванов и историкът Радослав Илиев.
Първо беше обсъдена работата на правителството. Темите стигнаха от мерките на управляващите в борбата срещу високите цени на хранителните продукти, „Кошница с грижа”, цените на парното и тока до работа на МВР и как се справя ведомството с „Калашниците”.
След това дискусията премина към обявеното от САЩ и Иран споразумение. Гостите коментираха в чия полза е договорът и дали има вероятност за нови удари.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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