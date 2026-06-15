В понеделник гости в „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, експертът по сигурност Милен Иванов и историкът Радослав Илиев.

Първо беше обсъдена работата на правителството. Темите стигнаха от мерките на управляващите в борбата срещу високите цени на хранителните продукти, „Кошница с грижа”, цените на парното и тока до работа на МВР и как се справя ведомството с „Калашниците”.

След това дискусията премина към обявеното от САЩ и Иран споразумение. Гостите коментираха в чия полза е договорът и дали има вероятност за нови удари.

Цялото предаване гледайте във видеото.