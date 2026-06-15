Артист в Камбоджа създава невероятни картини със зърна. Техниката изисква изключителна прецизност, търпение и часове наред труд. А целта е чрез тях да се представи културата на страната.

В Пном Пен изкуството се ражда не с четка, а с пинсета, и не върху платно, а чрез хиляди оризови зърна. Зад проекта стои Том Ким Енг, известна като Айша. "Поставям всяко зърно едно по едно. Мога да коригирам, ако направя грешка, стига да не съм ги залепила. Винаги проверявам, особено при предварителни поръчки, за да се уверя, че няма грешки", разказва тя.

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Нейният път към изкуството е нетрадиционен - нито някога е учила в Художествена академия, нито е от семейство на художници, а - бивша продавачка на сладкиши. "Преди продавах оризови сладкиши в провинцията. Те обаче се разваляха бързо и не беше особено доходоносно. Затова намерих друго предназначение на ориза и го превърнах в изкуство", казва още художничката.

Работейки от вкъщи, тя и малък екип от колеги художници създават детайлни картини, използвайки ориз. Всяко зърно внимателно се поставя върху платно, което после бива покрито със специално лепило, което ги запазва в продължение на години. А Процесът може да отнеме от няколко дни до месеци - в зависимост от сложността на изображението.



Художникът Рийм Рата разказва: "Използването на оризови зърна за направата на картина, например, с човешко лице е изключително трудно. Клиентът може да я върне, ако направя някаква грешка. Тази работа е много трудна, изисква изключително търпение".





Уикендите художничката продава произведенията си на местен пазар в града, където и чуждестранни посетители се спират. А цените варират - от няколко долара за по-малки произведения до хиляди за големи, направени по поръчка творби.

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Сред клиентите е Пен, който казва: "Обикновено художниците използват молив, за да рисуват картини, но тук се използват оризови зърна, за направа на наистина прекрасни произведения".

А надеждите на Том Ким Енг са това изкуство да достигне до все повече млади хора. "Целта ми да насърча младото поколение да се откъсне от телефоните и да обърне внимание на този вид изкуство. Така те могат да се забавляват и малко по-малко да го заобичат. Смятам, че това би било добре за тяхното бъдеще", споделя тя.



Така чрез тази на пръв поглед обикновена храна, група художници намират необикновен начин да разказват невероятни истории.

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Редактор: Цветина Петрова