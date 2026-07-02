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„Малък сезон“ 2026 е под надслов „В търсене на изгубените ценности“
Дванайсет дни театър с вход свободен в „Сфумато“. „Малък сезон“ 2026 ще бъде активен до 7-ми юли и се провежда под надслов: „В търсене на изгубените ценности“.
Проф. Маргарита Младенова, режисьор и директор на театрална работилница „Сфумато” каза, че поставената тема е максима, свързана с единствения път за спасение, а не носталгия по някакви загубени минали неща. „В търсене на изгубените ценности“ е единствената перспектива да стигнем до утре, да гледаме напред, да мислим за утре, защото културата не си гледа в краката, културата е феномен с добавена стойност за утре”, заяви тя.
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Според проф. Младенова ценностите, които са се загубили в днешно време и трябва да бъдат преразказани през изкуството и културата са „неписаните закони, които нямат давност, а са под амнезия в нашето ежедневие. Законите на обществения договор, на които се крепи цялата демокрация, са преобърнати и нарушени. Смисълът на културата за всеки, а не само за тези, които я правят и произвеждат”.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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