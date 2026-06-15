Продължава разследването на групата на „Калашниците”. След операция на полицията в столичния квартал „Ботунец” са задържани 52 души, като на 16 от тях са повдигнати обвинения. Според полицията има вероятност след разпитите, които текат и днес, броят на задържаните да се увеличи.

Според МВР групата се е занимавала със сводничество, рекет и изнудване. Вече има образувани досъдебни производства.

Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила, беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата.

Групата на „Калашниците” е разследвана и преди за сводничество. При акцията в квартал „Ботунец” от вчера полицаите откриват помещение с жени.



„През вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР има образувани две досъдебни производства за изнудване", обясни по-рано в понеделник и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков.



Според информация на източници на NOVA от разследването момичета са били разпитани и освободени. Във времето назад има данни, че „Калашниците” са използвали схемата „Lover boy”. Създавали са интимни отношения и връзка с жените, след което са карани да проституират. Обичайният район, в който са пласирани е „Студентски град”.

В последните дни в социалните мрежи направи впечатление видео, в което мъж обявява кастинг за набиране на членове за групата. Малко преди акцията в неделя се появи второ видео, в което същият мъж обяснява, че клипът е бил актуален преди 8 месеца, когато са търсили хора, които да помагат за благотворителност. Мъжът се казва Красимир. Той беше сред арестуваните вчера. Съпругата му обаче обясни, че в дома им не е открито нищо.

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците"

„Не знам дали през цялото време са били необезпокоявани, тъй като има и медийни публикации, и официални съобщения от прокуратурата и полицията за това, че тези хора са разследвани, задържани и срещу тях са образувани досъдебни производства. Те са се изправяли и пред съда. Има медийна публикация, в която се проследява какво се е случило с този процес тогава, като последната информация е, че са били освободени след разглеждане на мерките им за неотклонение”, обясни репортерът на NOVA Иван Кънчев в предаването „Здравей, България”. „Това е едно от основните престъпления, за които групата е разследвана. Тепърва полицията, прокуратурата и съдът трябва да свършат своята работа, за да разберем дали има достатъчно доказателства, че за всичко това”, коментира Иван Кънчев.

„Действията в „Ботунец” продължават. Със задържаните лица не е спирано да се работи от момента на задържането. В хода на работата най-вероятно ще излезе информация, която ще наложи и задържания на други граждани”, заяви гл. комисар Пелтеков. Вчера се работеше на територията на цяла София. Имаше задържани лица, включително и извън територията на град София, допълни той.

⇒ Обобщени резултати от акцията в кв. "Ботунец"

В следобедните часове в понеделник властите изнесоха повече информация по случая.

- Две лица са првилечени към наказателна отговорност и са задържани до 72 часа. Предстои да бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража”. По данни на прокуратурата те са изнудвали хора със заплахи за физическо насилие и че „имат хора навсякъде”, заяви зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова. Едно от лицата има обвинение за лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, продължила повече от 7 денонощия. Двамата задържани са разследвани от СДВР.

- По отношение на други лица, за които се смята, че са съпричастни към групата, Софийската градска прокуратура има образувани и други дела. По едно от тях се води разследване на ГДБОП.

- Под надзора на Софийската градска прокуратура има и друго дело – за организирана престъпна група. По него са привлечени шестима към наказателна отговорност. На тях е назначена данъчна ревизия. Едно от делата е с обвинителен акт в съда. Николай Николаев от СГП обясни, че престъпленията, за които са привлечени въпросните шест души, са трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, системно даване на помещения за развратни действия. На заподозрените е наложена мярка за неотклонение до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда за задържане под стража.

По-голямата част от въпросните членове на „Калашниците” са осъждани в миналото.

Николаев допусна, че кръгът може да бъде разширен.

- Така общият брой на задържаните за срок от 24 часа в неделя е 52. От тях 16 са обвинени. От тях шест от Софийската районна прокуратура и 10 - от Софийската градска прокуратура.

Основната линия, по която се работи, е трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По време на акцията са открити и други предмети, забранени от закона, обясни директорът на ГДБОП комисар Мартин Златков. Той каза още, че по този случай се работи от много време и поясни, че още през март е проведена операция на властите, има повдигнати обвинения.

- По време на настоящата акция са претърсени около 50 жилищни помещения, някои от които са отдавани под наем за сексуални действия, открити са списъци с имена на момичета, различни суми пари – общо 48 000 евро, както и оръжия.

Златков беше категоричен, че няма напрежение към ромската общност.

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