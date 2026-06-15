Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града.

По първоначални данни неизвестен извършител залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил, съобщава БГНЕС. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

След извършването на палежа нападателят напуснал мястото и се издирва от полицията. Районът около дипломатическата мисия бил отцепен, а на място били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства.

Няма информация за пострадали хора при пожара. Разследването продължава, като властите все още не съобщават подробности за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя.

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Случаят коментира бившият външен министър Георг Георгиев. „Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собственост на българското посолство в Скопие. Атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП”, написа той във Facebook.

По думите му в последните години са наблюдава ескалация на подобни явления. „Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство. Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона”, добави той.