Повече от 10 000 деца в България са преминали през приемна грижа за последните 25 години. Това са 10 000 деца, на които е даден шанс и чийто път е насочен към това да вярват в мечтите си, да вървят с изправена глава и да имат подкрепата, от която всяко дете се нуждае, за да бъде изградено като личност. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по връчването на Националните награди „Спасители на детството“ 2025, организирана от Националната асоциация за приемна грижа. Тази година събитието съвпада с отбелязването на 25 години от развитието на приемната грижа в България.

Министър Ефремова подчерта, че през изминалия четвърт век България е изградила устойчив механизъм за развитие на приемната грижа, който обединява усилията на множество участници. Тя поясни, че в основата на този процес стоят приемните родители, а заедно с тях работят държавните институции, социалните работници, неправителствените организации, академичната общност, международните партньори и медиите, за да осигурят най-добрата възможна закрила и подкрепа за всяко дете.

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„Едно подкрепено дете означава огромен успех за държавата и най-вече огромен личен успех за самото дете като гражданин и за обществото ни“, заяви още министърът. Тя отбеляза, че наградите „Спасители на детството“ показват, че винаги има алтернатива, помощ и хора, които са готови да подкрепят децата, изпаднали в трудна житейска ситуация.

По време на церемонията министър Ефремова връчи отличие на приемната майка Росица Ангелова, към която се обърна с думите: „Ти имаш наградата всеки ден в очите на децата, на които помагаш, и това е най-голямото признание.“

Росица Ангелова благодари на всички институции и най-вече на социалните работници, които подкрепят приемните родители. „Ние вярваме, че всяко дете има нужда от подкрепа, за да расте в семейна среда и да бъде щастливо, а нашата най-голяма благодарност са усмивките на тези деца“, каза тя при получаването на отличието.

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Наградите „Спасители на детството“ са учредени през 2016 г. и се връчват на личности, институции, организации, професионалисти и дарители с изключителен принос към развитието на приемната грижа и защитата на правата на децата в България.

Редактор: Ралица Атанасова