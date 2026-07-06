Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд избра съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. При тайно гласуване 44 от общо 70 съдии подкрепиха кандидатурата ѝ, 13 гласуваха “против”, а 13 бюлетини бяха обявени за недействителни.

Мариана Шотева е председател на Административния съд - Пловдив от 2022 г. и има над 25 години юридически стаж в съдебната система. Преди това, в периода 2014-2022 г., е била административен ръководител на Административния съд - Пазарджик. Тя има дългогодишен опит в административното и наказателното право.

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В концепцията си за работа Шотева поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на неговата независимост и професионализъм, както и върху стриктното прилагане на закона и принципите на върховенството на правото.

Комисията за противодействие на корупцията вече се състои от петима членове след приетите през май промени в закона. По един член се излъчва от Народното събрание, президента, Общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, Общото събрание на съдиите на ВАС и Висшия адвокатски съвет. Новият състав на комисията ще разполага и с разследващи функции.

Редактор: Ралица Атанасова