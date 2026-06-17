Съдебната реформа не е еднократен акт, тя е дълъг процес, на който днес слагаме началото. Това каза депутатът от „Прогресивна България” Николета Тодорова в предаването „Денят на живо” по повод провеждащата се днес Правна комисия в Народното събрание.

„Не подкрепихме предложението на ПП-ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет, защото касае една по-голяма конституционна реформа. Поради тази причина трябва да се вземат спешни мерки за избор на нов ВСС. Това е целта на „Прогресивна България” в най-кратки срокове”, каза Тодорова.

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Тя допълни, че в комисията са се обединили около твърдението, че не трябва да се дава възможност на лица, изпълняващи функцията главен прокурор, председател на Върховен касационен съд и на Върховен административен съд през последните две години, да бъдат членове на ВСС.

„С новите предложения в Закона за съдебната власт искаме да създадем една критерийна рамка, която да притежават новите членове. А именно – да имат високо обществено доверие, нравствени качества, обществен авторитет, лица, които не са компрометирани под никаква форма и няма да компрометират този висш кадрови орган”, подчерта депутатът от „Прогресивна България”.

Прокуратурата остава в съдебната власт, тя не е обект на сегашните промени, заяви Тодорова.

Приеха на второ четене създаването на нова Антикорупционна комисия

Тя каза още, че Антикорупционният закон е минал на първо и второ четене и съответно в Правна комисия са се обсъждали правилата за избори на членовете на този орган. „Антикорупционната комисия ще се състои от пет члена, които ще бъдат избрани от НС, от президента, от ВКС, от ВАС и от Висш адвокатски съвет. Искаме максимално да ограничим каквото и да било политическото влияние, поради това, този орган ще се председателства на ротационен принцип – всяко година ще се сменя председателят”, обясни Тодорова. По думите й в Антикорупционния закон е предвидено да има и функцията на разследващи инспектори. Те също подлежат на специални изисквания, за да заемат тази длъжност, допълни тя.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова