Централната избирателна комисия проведе първа официална работна среща с новоизбрания си състав и представителите на Обществения съвет към комисията. Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството между изборната администрация и гражданските организации, които участват в наблюдението и анализа на изборните процеси.

Основна тема на срещата стана представеният от Обществения съвет анализ на машинното гласуване. Експертите поставиха акцент върху начина, по който се извършва проверката на устройствата за вот, както и върху процедурите по отпечатване и отчитане на бюлетините, генерирани от машините.

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В хода на дискусията беше предложено създаването на съвместна експертна група между ЦИК и Обществения съвет. Идеята е тя да направи по-задълбочен преглед на действащите механизми за контрол и сертифициране на машините за гласуване, както и на целия процес по обработка на машинния вот.

Участниците обсъдиха и подготовката на бъдещи информационни кампании, насочени към избирателите. Специално внимание беше отделено на възможностите неправителствените организации да участват по-активно в изработването на разяснителни материали за изборните правила и правата на гражданите.

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По време на срещата беше отчетено, че по-тясното взаимодействие между изборната администрация и гражданския сектор може да допринесе за по-голяма прозрачност и обществено доверие в изборния процес.

От ЦИК заявиха готовност да продължат регулярния диалог с Обществения съвет и да използват експертния капацитет на неправителствените организации при обсъждането на идеи за подобряване на организацията на изборите и защитата на избирателните права.

Редактор: Цветина Петкова