Световното първенство по футбол е едно от най-чаканите спортни събития. То събира хора от цял свят, носители на най-различни култури, които се асоциират с определени цветове, ритуали, символни предмети. Не на последно място идва музиката, а тя винаги е била общият език, който всички народи на планетата говорят. Мондиалът е своеобразна сцена за изпълнение на много песни, изпълнявани от феновете на отборите, както и от известни музиканти.

Любопитното тази година е, че ФИФА за първи път насърчава всяка федерация да има свои песни за голове, победи и представяне на отбора. Така различните тимове започнаха да се асоциират със собствени хитове.

Песните не са случайни и са стотици - около 750, пише "Ройтерс", цитирайки ФИФА. Плейлистите дават интересен културен поглед върху Световното първенство, в което за първи път участват 48 отбора.

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Някои звезди в музикалния браш пък издадоха песни, свързани със спортното събитие.

⇔ Най-разпознаваемите и интересни песни, които станаха неизменна част от Мондиал 2026

♦ Норвежкият продуцент Kygo издаде официална версия на „Kygo Jo“ – култовата песен, записана от нападателя на "Викингите" Ерлинг Холанд още като тийнейджър. Обещанието от Kygo беше - ако футболистът се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на Световното първенство - ще има и песен. След като Холанд отбеляза два гола и изведе отбора си до следващата фаза на турнира, Kygo спази обещанието си.

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Историята на „Kygo Jo“ започва през 2016 г., когато едва 16-годишният Холанд, заедно със съотборниците си Ерик Ботхайм и Ерик Тобиас Сандберг, записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор.

Създадена съвместно с продуцента JMK и вдъхновена от характерното звучене на Kygo, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. Видеото вече събра над 20 милиона гледания.

♦ Take On Me на A-ha редовно се пуска по стадионите по време на Световното и се превръща в неофициалния химн на Мондиал 2026 сред феновете.

Припевът с емблематичното "Take on me..." се пее масово от феновете, независимо кой отбор подкрепят.

След силното представяне на Норвегия на първенството песента се превръща и в своеобразен музикален символ на отбора, тъй като A-ha е най-известната норвежка група. Кратки видеа с хиляди фенове, които пеят песента по трибуните и във фен зоните, стават изключително популярни в социалните мрежи, което допълнително затвърждава статута ѝ на "неофициален химн".

♦ Друг интересен момент от Световното по футбол, свързан с музиката, е песента "Stripes and Stars" на австрийския национален отбор. Парчето излиза на 29 май 2026 г. и е представено непосредствено след обявяването на състава на Австрия за Мондиала.

Песента е изпълнена от проекта Das Nationalteam, а зад нея стои австрийският музикант Paul Pizzera, който е автор на музиката и текста. В записа участва и популярната австрийска група AUT of ORDA.

Заглавието, което на български се превежда "Ивици и звезди", е препратка към американското знаме, тъй като Световното първенство през 2026 г. се провежда в САЩ, Канада и Мексико.

В него се правят закачливи сравнения между известни американски звезди и водещите футболисти на Австрия: „You may have Taylor Swift, but we've got Gregoritsch“; „You've got Kendrick Lamar, but we've got Alaba“; „You may have Britney, but we've got Arnautović“; „You may have stripes and stars, but we've got Sabitzer”.

♦ Феновете на отбора на Шотландия започнаха да се асоциират с песента „Yes Sir, I Can Boogie” от 1977 г. на испанската група "Бакара". Парчето беше възродено по време на Европейското първенство по футбол през 2020 г. и вече е неизменна част от мачовете на шотландците.

♦ Отборът на САЩ пък се свързва тази година с песента Take Me Home, Country Roads на Джон Денвър. Това е може би най-големият музикален феномен на първенството. След победата над Австралия играчи и фенове спонтанно запяха песента, а тя бързо се превръща в традиция след всеки успех на американците.

♦ Отборът на Англия се асоциира с песента Wonderwall на Oasis. Ако на Евро 2020 емблемата беше Sweet Caroline, на това Световно именно Wonderwall се наложи като песента на английските фенове и отбора след победите.

♦ Австралия тази година игра под ритъма на Thunderstruck. Класиката на AC/DC е неизменна част от атмосферата около мачовете на футболистите.

♦ Песните на френското електронно дуо Daft Punk се превърнаха в емблема за отбора и феновете на Франция. Те често звучат преди и след мачовете на "петлите", а така се превърнафа и в част от музикалната идентичност на отбора на турнира. Най-често изпълняваната песен е One ​More Time.

♦ Pump Up the Jam пък е своеобразен химн на тима на Белгия. Песента е на белгийския музикален проект Technotronic и е една от най-разпознаваемите белгийски денс песни.

♦ Аржентина пък е избрала El Matador на Los Fabulosos Cadillac за своя песен за загрявка и гол. Парчето, с припева си „Matador! Matador!“, може да звучи сякаш възхвалява „смъртоносните" удари на Лионел Меси.

♦ Неустоимото денс парче на DopeNation за 2025 г. Kakalika е песента на Гана. Дуото, което стои зад него, го описва като смесица от национални и световни музикални стилове и езици, предназначена да прегърне многообразието и да насърчи слушателите да се забавляват.

♦ Мексико пък избра три различни парчета на Mariachi Vargas, фолклорна група мариачи, основана през 1897 г., преминала през няколко поколения, а днес все още е в силата си.

♦ Южна Корея избра селекция от K-Pop парчета на групи като Blackpink и BTS.

♦ За Австралия емблематична мелодия е класиката на Men ​At Work - Down Under.

Световното първенство реално се превърна едновременно в терен и в музикална сцена - място, където и фенове и футболисти се радват на постигнатите успехи и плачат в момента, в който се налага да напуснат Мондиала. Емоцията обаче със сигурност ще остане незабравима, а спомените за моретата от фенове, пеещи музиката на своите отбори, няма как да не направят съпричастни дори зрителите пред екраните.

Редактор: Цветина Петрова