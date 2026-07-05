История за силата на донорството, волята и победата над трудностите. 12-годишната Елена Митова от Асеновград завоюва пет медала по плуване на Европейските игри за трансплантирани атлети, които се проведоха в Арнем, Нидерландия.

Българският национален отбор се завърна с рекордните 24 отличия. За първи път страната ни участва с 16 състезатели, които премериха сили с над 700 атлети от цяла Европа, обединени от каузата за донорството и новия шанс за живот.

Елена се нареди сред най-успешните български участници, след като спечели два златни медала в дисциплините 50 и 100 метра свободен стил (кроул), както и три сребърни отличия.

Пътят до успеха обаче е изпълнен с тежки изпитания. Още на двегодишна възраст лекарите установяват, че Елена страда от тежък комбиниран имунен дефицит – рядко вродено заболяване, което води до чести инфекции и сериозни усложнения. Единственият шанс за живот е костно-мозъчна трансплантация, извършена успешно във Великобритания.

Атлети с трансплантирани органи: Спортът като втори шанс за живот

Заради заболяването момичето не посещава училище преди трансплантацията. Обучава се вкъщи, а семейството е принудено да ограничи всякакви контакти с други деца, за да избегне риск от инфекции.

Днес Елена живее с друго предизвикателство – заболяване на тазобедрената става, което не ѝ позволява да тича и да скача. По препоръка на лекарите започва да плува като част от възстановяването си. „Докторите ми препоръчаха да плувам, за да движа мускулите си. Тренирам всички стилове – кроул, делфин, бруст и гръб“, каза тя.

Нейният треньор Илия Авков определя успехите ѝ като победа на човешкия дух. „Победата на Елена е преди всичко победа над трудностите. Тя има смелостта да влиза в басейна и да се състезава с всички останали, въпреки че стартът ѝ в живота не е бил равен. Още на първите тренировки разбрах, че в нея има нещо необикновено“, сподели той.

Бащата на Елена, който е и неин донор при костно-мозъчната трансплантация, е убеден, че най-голямата победа не са медалите, а възможността дъщеря му да живее пълноценно. „Тя не само е моя дъщеря, но и моя най-голяма гордост. Показва, че едно дете може да даде сила на други деца, които преминават през тежки изпитания. Докато си в болничната стая, е много важно някой да ти даде надежда. А надежда има“, каза той.

Елена тренира плуване четири пъти седмично по два часа. Следващата ѝ голяма цел е участие в Световните игри за трансплантирани атлети, където мечтае да спечели златен медал за България.

Най-съкровеното ѝ желание обаче остава просто – да бъде здрава и щастлива.

Повече гледайте във видеото.