Снимка: Getty Images
Очаква се сблъсъкът с Артър Фери да стартира около 17:00 часа българско време
Първата ни ракета Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите осем на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17:00 часа българско време.
Най-добрата ни ракета си проправи път до втората седмица на турнира след истинска гладиаторска битка срещу италианеца Матео Беретини. Нашенецът показа невероятен дух и характер в петсетовия маратон, завършил при резултат 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 в негова полза.
След епична битка в 5 сета: Григор Димитров грабна още една победа на Уимбълдън
Снимка: Getty Images
Сега на пътя на българина застава амбициозният представител на домакините Артър Фери, който се състезава в надпреварата благодарение на уайлд кард. Младият британец също изстрада мястото на осминафиналите след драматични пет сета срещу Зизу Бергс, преодолявайки и физически дискомфорт, свързан с кървене от носа.Редактор: Цветина Петрова
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