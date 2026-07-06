Първата ни ракета Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите осем на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17:00 часа българско време.

Най-добрата ни ракета си проправи път до втората седмица на турнира след истинска гладиаторска битка срещу италианеца Матео Беретини. Нашенецът показа невероятен дух и характер в петсетовия маратон, завършил при резултат 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 в негова полза.

След епична битка в 5 сета: Григор Димитров грабна още една победа на Уимбълдън

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Сега на пътя на българина застава амбициозният представител на домакините Артър Фери, който се състезава в надпреварата благодарение на уайлд кард. Младият британец също изстрада мястото на осминафиналите след драматични пет сета срещу Зизу Бергс, преодолявайки и физически дискомфорт, свързан с кървене от носа.

Редактор: Цветина Петрова