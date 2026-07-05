Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи Матео Беретини в един от най-очакваните двубои от програмата. Българинът демонстрира отлична игра и заслужено се наложи над италианеца, с което си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

Най-добрият ни тенисист демонстрира невероятен характер и сломи съпротивата на Беретини със 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

На осминафинал утре Димитров се изправя срещу британеца Артър Фери.

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Снимка: getty images

"Невероятно е, че мога да се върна отново тук. Просто съм много щастлив, това изпитвам - щастие. Удивително е! Просто се радвам, че отново мога да се върна тук. Исках само да мога отново да се състезавам. Има нещо специално във въздуха тук", коментира българската първа ракета в интервюто си на корта.

"Тенисът не е спринт, а по-скоро е маратон. Той играеше невероятно в третия и четвъртия сет и се опитвах да се задържа в мача. Чувствах се готов за шанса си, но той играеше наистина добре. Знаех, че трябва да си припомням да остана позитивен. Чувствах се все по-добре и по-добре, това ми помогна и в края на мача сервирах добре. Щом приключих двубоя, това беше най-сладката част за мен", каза още Григор Димитров. Попитан за събитията от преди година и контузията му в срещата с Яник Синер, той отговори: "Всеки път, когато погледна този покрив си мислех разни неща. Хора, наистина ви благодаря. С начина, по който напуснах турнира, никога не знаеш какво ще се случи, но ето сега съм отново тук. Просто се опитвам да бъда напълно откровен. Не става дума за победите или загубите, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този. Не знам колко ми остава, колко пъти ще мога да бъда тук и затова си го повтарях постоянно".

По повод следващия си противник - представителя на домакините Артър Фери, Димитров заяви: "Феновете тук са справедливи. Разбирам, че ще подкрепят Фери, но нямам проблем с това".

Тенисистът ни достигна до тази фаза след две впечатляващи победи. Той започна участието си с чист успех над австралиеца Дейн Суини (7-6, 6-3, 7-5), а във втория кръг преодоля 15-ия поставен Якуб Меншик в четири сета. В мача срещу чеха Димитров показа изключителна психическа зрялост, като успя да спаси цели 13 от 15-те възможности за пробив, пред които бе изправен. Българинът, който бе полуфиналист тук през 2014 г., изглежда напълно възстановен от контузията, която го принуди да се откаже на същия корт преди година срещу Яник Синер.

Григор с триумфална победа на Уимбълдън

От другата страна на мрежата застана Матео Беретини, който напомня за формата си от 2021 г., когато достигна до финала на Уимбълдън. Италианецът премина през истински тест в първия кръг, побеждавайки Стан Вавринка в мач с четири тайбрека, а след това се справи и с 20-ия поставен Артур Фис със 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

Снимка: getty images

Редактор: Дарина Методиева