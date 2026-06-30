Световното първенство по футбол 2026 продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити -Германия и Нидерландия - напуснаха турнира още на 1/16-финалите. Парагвай и Мароко си осигуриха място сред най-добрите 16 отбора след драматични двубои, решени след изпълнение на дузпи.

Най-големият шок дойде от отпадането на Германия. Бундестимът не успя да преодолее Парагвай, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1. Южноамериканците поведоха малко преди почивката чрез Хулио Енсисо, а Кай Хаверц възстанови равенството след паузата.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Германците бяха на крачка от победата в продълженията, но попадение на Йонатан Та беше отменено след намеса на VAR. При последвалите дузпи нервите на германските национали не издържаха. Пропуски на Хаверц, Джамал Мусиала, Ник Волтемаде и Йонатан Та се оказаха фатални, а Хосе Канале реализира решаващото изпълнение за крайното 4:3 и историческа победа на Парагвай.

По подобен драматичен сценарий Мароко сложи край на надеждите на Нидерландия. Африканският тим беше по-активен през по-голямата част от мача, но въпреки това първи гол отбелязаха „лалетата“. В 72-ата минута Коди Гакпо даде аванс на своя отбор и изглеждаше, че Нидерландия ще продължи напред.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Мароканците обаче не се предадоха и дълбоко в добавеното време Иса Диоп възстанови равенството след центриране на Шемсдин Талби. В продълженията двата отбора не успяха да си отбележат нов гол, въпреки няколкото отлични положения пред двете врати.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

При дузпите драмата продължи до последните изпълнения. След серия от пропуски и за двата отбора именно Исмаел Сайбари реализира решаващия удар, с който Мароко спечели с 4:3 и се класира за осминафиналите.

Така Мондиал 2026 вече е без два от големите си фаворити, а Парагвай и Мароко се превърнаха в героите на деня, доказвайки, че на световно първенство имената и традициите невинаги са достатъчни за успех.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова