Белгия и Съединените щати ще се изправят един срещу друг на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026, след като преминаха по драматичен начин през своите мачове от елиминационната фаза. Докато белгийците оцеляха след изумителен обрат срещу Сенегал, домакините от САЩ наложиха волята си над Босна и Херцеговина, въпреки че повече от половин час играха с човек по-малко.

Най-зрелищният двубой предложиха Белгия и Сенегал. Африканският тим беше на крачка от сензацията, след като водеше с 2:0 до 86-ата минута и вече виждаше мястото си сред най-добрите 16 отбора на турнира. Белгийците обаче отказаха да се предадат и само за няколко минути върнаха интригата в мача.

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Снимка: БГНЕС/ЕПА

Ромелу Лукаку даде надежда на своя тим с попадение в края на редовното време, а малко след това Юри Тилеманс възстанови равенството и прати срещата в продължения. Там натискът на „червените дяволи“ продължи и в добавеното време Тилеманс реализира дузпа, с която оформи пълния обрат и класира Белгия напред в турнира.

Далеч по-контролирано, но не и по-малко драматично, премина изпитанието на Съединените щати срещу Босна и Херцеговина. Американците доминираха през по-голямата част от срещата и още през първото полувреме наложиха сериозно превъзходство във владението на топката.

Пробивът дойде в края на първата част, когато Фоларин Балогун се възползва от грешка в защитата на босненците и откри резултата. Малко по-късно нападателят беше близо до второ попадение, но ударът му срещна гредата.

Ключовият момент настъпи в 64-ата минута. След намеса на системата ВАР Балогун получи директен червен картон за грубо нарушение и остави домакините с десет души на терена. Въпреки численото си предимство Босна и Херцеговина не успя да намери път към изравняването, а американският вратар Мат Фрийз направи няколко решаващи спасявания.

В заключителните минути САЩ сложиха край на интригата с второ попадение и оформиха крайното 2:0, с което записаха първата си победа в елиминационната фаза на световно първенство от 24 години насам.

Така Белгия и Съединените щати продължават към осминафиналите, където ще се изправят един срещу друг в един от най-очакваните сблъсъци на турнира.

Редактор: Цветина Петкова