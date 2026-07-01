Три от фаворитите продължават към осминафиналите на Мондиал 2026. Мексико, Франция и Норвегия записаха победи в елиминационната фаза и си осигуриха място сред най-добрите 16 отбора на световното първенство.

Успехът е исторически за „ацтеките“, които записаха първата си победа в елиминационната фаза на световни финали от 40 години насам.

Нощ на рекорди: Мексико с три победи в групата за първи път на Мондиал

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Мексико се наложи с 2:0 над Еквадор на стадион „Ацтека“ и за първи път от 40 години насам спечели мач в елиминациите на световни финали. Хулиан Киньонес откри резултата в 22-ата минута, а Раул Хименес удвои десет минути по-късно. Еквадор не успя да намери път към гола, а в добавеното време остана и с човек по-малко след червен картон на Пиеро Инкапие.

Преди това Франция не остави шансове на Швеция и спечели убедително с 3:0. Килиан Мбапе отбеляза два гола и вече има 18 попадения на световни първенства, а Брадли Баркола също се разписа. „Петлите“ доминираха през целия двубой и заслужено продължават напред, където ще срещнат Парагвай.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Малко по-рано Норвегия също си осигури място на осминафиналите след успех с 2:1 над Кот д'Ивоар. Антонио Нуса даде аванс на скандинавците преди почивката, Амад Диало изравни през втората част, но Ерлинг Холанд донесе победата в 86-ата минута с попадение номер 60 за националния отбор. В следващия кръг норвежците ще се изправят срещу Бразилия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова