Вече е ясен и първият дуел от елиминациите на Мондиал 2026. Исторически постижения, грандиозно завръщане, но и насилие белязаха поредната нощ с бурни емоции на най-големия футболен форум.

Мексико за пръв път в историята си преодоля първата фаза на световно първенство със стопроцентов актив след 3:0 над Чехия. Гийермо Очоа, първият вратар, присъствал на 6 световни първенства, се появи от скамейката, за да се сбогува. Той прекратява кариерата си след турнира. Мексиканският триумф обаче бе помрачен, когато автомобил се вряза в празнуващи фенове в курорта Кабо Сан Лукас и рани поне 17 души.

Автомобил се вряза в празнуващи фенове в Мексико, 17 души са ранени (ВИДЕО)

Неподправена радост за Южна Африка. След успеха с 1-0 над Република Корея, Бафана Бафана за първи път излезе от групите на световно първенство. На 1/16-финалите тимът ще се изправи срещу друг дебютант в елиминациите - Канада. Засега това е единствената ясна двойка от следващата фаза. Канадците остават в плен на магията на футбола. По предварителни данни над 11 млн. са гледали по телевизията поне част от снощния двубой. Това е повече от аудиторията на спечеления олимпийски финал в Милано по хокей на лед през февруари.

Един от фаворитите Бразилия разби Шотландия с 3-0, за да продължи напред, но освен с двата гола на Винисиус, мачът ще се запомни със завръщането на Неймар след близо 1000 дни отсъствие от националния тим. Звездата на Селесао не успя да сдържи сълзите си, докато стана едва четвъртият бразилец, участвал на четири световни първенства и първият след Пеле, който носи легендарния номер 10 на 4 мондиала.

Лионел Меси празнува 39-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Една от големите звезди на турнира Лео Меси навърши вчера 39 години и в събота ще стане 12-ият футболист, различен от вратар, който играе на световно отвъд тази възраст. Съотборниците му го почетоха по забележителен начин. Всеки от тях облече уникална фланелка със снимка, на която се прегръща с Меси по време на мач на Аржентина.

Редактор: Ивета Костадинова