Най-малко 17 души пострадаха, след като автомобил се вряза в група хора, празнуващи победата на националния отбор на Мексико по футбол, съобщиха местни медии.

Инцидентът е станал късно вечерта на 24 юни на булевард „Ласаро Карденас“ в курортния град Кабо Сан Лукас. По това време десетки фенове са отбелязвали успеха на мексиканския тим срещу Чехия в мач от груповата фаза на Световното първенство.

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Според първоначалната информация зад волана е бил мъж, който вероятно е шофирал под въздействието на алкохол. Сред събралите се на улицата е имало цели семейства, включително жени, мъже, тийнейджъри и деца.

По данни на местните власти всички пострадали са транспортирани до болници в района, където са получили медицинска помощ. Част от ранените остават под наблюдение, като не се съобщава за загинали.

От общинската администрация в Лос Кабос съобщиха, че шофьорът е бил задържан веднага след инцидента от пристигналите на място служители на реда.

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Заподозреният също е получил наранявания и е откаран в лечебно заведение под полицейска охрана. След стабилизиране на състоянието му той ще бъде предаден на прокуратурата, която ще прецени какви обвинения да му бъдат повдигнати.

Предполага се, че шофьорът е бил подразнен от образувалото се задръстване и от множеството хора, които са изпълнили пътното платно. Вместо да изчака, той се е опитал да си проправи път през тълпата, без да се съобрази с присъствието на семейства и деца.

Свидетели разказват, че присъстващите са се опитали да спрат автомобила, като са удряли по него и са хвърляли бутилки с вода, бира и други предмети, за да попречат на водача да продължи напред.

Редактор: Цветина Петкова