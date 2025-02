Кола се вряза в група хора в германския град Мюнхен. Най-малко 30 души са ранени, съобщава CNN, цитирайки полицията. Властите посочиха още, че някои от пострадалите са със сериозни травми, а точният им брой все още не е установен. Сред тях има деца, каза кметът на града Дитер Райтер.

Шофьорът на колата е задържан. Заподозреният е 24-годишен афганистанец, търсещ убежище, каза пред репортери директорът на полицията в Мюнхен Кристиан Хубер. Мъжът е бил известен на властите заради кражби и наркотици, съобщи "Асошиейтед прес", цитирайки министъра на вътрешните работи на провинция Бавария Йоахим Херман.

🚨Breaking News🚨



A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.



At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj