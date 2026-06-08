NOVA връчи специална награда в петото издание на Многоезичния театрален фестивал във Велинград „Словото – сила и необятност“. Отличието за майсторско използване на думите отиде при учениците от формация „Характер“ към училище „Васил Левски“ в Русе. Те се представиха с постановката „До Европа и назад“ и блеснаха с основния си герой Ган Ганьо.

50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” (СНИМКИ)



За три дни на сцената на читалището във Велинград своя талант показаха 500 млади актьори от 51 състава от страната и чужбина. Младежите играха на български, английски, немски и испански език. В журито беше синоптикът на NOVA Ники Василковски.

Редактор: Станимира Шикова