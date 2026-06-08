-
Благомир Коцев: Институциите в България работят в страх, казусът „Баба Алино” е въпрос на национална сигурност
-
Пускат временния обходен път между Пампорово и Смолян
-
Иран премести базата си за Мондиала в Тихуана заради визови проблеми
-
Съдът решава днес съдбата на обвинените за смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе"
-
Трус от 7,8 разтърси Филипините, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Ахилесовото сухожилие – ключът към движението и чест обект на травми
Своя талант показаха 500 млади актьори от страната и чужбина
NOVA връчи специална награда в петото издание на Многоезичния театрален фестивал във Велинград „Словото – сила и необятност“. Отличието за майсторско използване на думите отиде при учениците от формация „Характер“ към училище „Васил Левски“ в Русе. Те се представиха с постановката „До Европа и назад“ и блеснаха с основния си герой Ган Ганьо.
50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” (СНИМКИ)
За три дни на сцената на читалището във Велинград своя талант показаха 500 млади актьори от 51 състава от страната и чужбина. Младежите играха на български, английски, немски и испански език. В журито беше синоптикът на NOVA Ники Василковски.
Последвайте ни