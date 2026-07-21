Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването. На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал автоматично оръжие. Проверка на оръжието показа, че то е за еърсофт.

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.

"Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора“: Оставиха в ареста Стоян Колев

На 17 юни Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев. На 25 юни Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра от "задържане под стража" в "домашен арест".