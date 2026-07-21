"Повреда, причинена от външен обект, може да е довела до инцидента с полет на Ryanair, при който пътник беше частично засмукан през прозореца на самолета". Това заяви изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри. Той добави, че двигателят на 18-годишния Boeing 737 е бил изцяло обслужен и основно ремонтиран през последните две години

Припомняме, че инцидентът се случи на 10 юли на полет от Гърция към Германия. Самолетът излетял от Солун. При инцидента главата и дясното рамо на сръбския гражданин Любиша Карович са били засмукани през прозореца на самолета. Той получи сериозни наранявания изпадна в шок.

Съпругата му Светлана Гркович Максимович разказа пред BBC Serbia, че тя и още двама пътници са държали краката му в продължение на няколко минути, за да не бъде изтеглен през прозореца. „Издърпахме го обратно. Цялото му лице беше деформирано, а от носа и устата му течеше кръв“, разказа тя.

След като самолетът извършил аварийно кацане, пострадалият бил откаран в болница.

„Ако ни е писано да загинем, ще умрем заедно“: Говори жената, спасила съпруга си, засмукан през счупен прозорец на самолет

Пътници разказали пред местни медии, че са чули „някакъв вид експлозия“ на борда. Самолетът е бил управляван от дъщерното дружество на Ryanair – Malta Air.

Потвърждението, че повредата е причинена от външен обект, може да има значение за отговорността на Ryanair или Boeing във връзка с инцидента. Разследването се води от Националния съвет за безопасност на транспорта на Съединените щати (NTSB). Майкъл О'Лиъри заяви, че предварителен доклад се очаква да бъде изготвен след около 28 дни.

Редактор: Дарина Методиева