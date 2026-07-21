„Чуждо дете няма“ е новата кампания на УНИЦЕФ – инициатива, която се основава на една от най-дълбоко вкоренените ценности в българската култура, а именно убеждението, че грижата и подкрепата за децата са споделена отговорност. УНИЦЕФ ще подкрепя програми, насочени към грижата за най-малките у нас.

Фондонабирателната кампания стартира в годината, в която организацията навършва 80 години, а събраните средства ще подкрепят най-уязвимите деца в България и по света.

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„В УНИЦЕФ вярваме, че в България хората вярват, че всички деца са наша обща отговорност”, каза в предаването на NOVA NEWS „Социална мрежа” Боряна Гидикова, представител на УНИЦЕФ за България. Според нея това е видно от даренията и помощта, която благодетелите на организацията споделят. Почти напълното премахване на домовете за деца в България е един от примерите и огромна реформа, която се случи, благодарение на дарителите, каза още тя.

„Даряването е много личен, хуманен, човешки акт. И наистина не вярвам, че хората си казват – това не е моето дете, няма общо с мен. Част от обществото сочи към държавата, но държавата сме всички ние”, сподели Гидикова.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова