-
Престъпление ли е управлението на кола след употреба на райски газ?
-
Иран предупреди България да не допуска използването на територията ѝ за военни операции на САЩ
-
Масови протести в Италия след смъртта на мъж, издъхнал при арест (ВИДЕО)
-
Около 50% от българите пият бира повече от веднъж седмично
-
До 8 години затвор: Какви санкции предвижда законът за подкуп
-
Спортни новини (21.07.2026 - обедна)
Организацията ще подкрепя програми, насочени към най-малките у нас
„Чуждо дете няма“ е новата кампания на УНИЦЕФ – инициатива, която се основава на една от най-дълбоко вкоренените ценности в българската култура, а именно убеждението, че грижата и подкрепата за децата са споделена отговорност. УНИЦЕФ ще подкрепя програми, насочени към грижата за най-малките у нас.
Фондонабирателната кампания стартира в годината, в която организацията навършва 80 години, а събраните средства ще подкрепят най-уязвимите деца в България и по света.
Войните и климатичните бедствия оставят 100 млн. деца извън училище
„В УНИЦЕФ вярваме, че в България хората вярват, че всички деца са наша обща отговорност”, каза в предаването на NOVA NEWS „Социална мрежа” Боряна Гидикова, представител на УНИЦЕФ за България. Според нея това е видно от даренията и помощта, която благодетелите на организацията споделят. Почти напълното премахване на домовете за деца в България е един от примерите и огромна реформа, която се случи, благодарение на дарителите, каза още тя.
„Даряването е много личен, хуманен, човешки акт. И наистина не вярвам, че хората си казват – това не е моето дете, няма общо с мен. Част от обществото сочи към държавата, но държавата сме всички ние”, сподели Гидикова.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни