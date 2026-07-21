Нов британски премиер – нов домашен любимец. Тази максима е в сила за новия британски премиер Анди Бърнам, който пристига на „Даунинг стрийт“ 10, придружен от 9-годишния си домашен любимец Аксел. Кучето е кръстоска между пудел и френска болонка, съобщават британски медии, сред които и специализираното издание за ветеринарни новини „Ветпол“.

Аксел е роден през 2017 г. и е бил настанен в приют за кучета в град Шрусбъри. Там прекарва само 12 дни, когато попада в полезрението на Бърнам, който го осиновява и приютява в дома си.

Лари – най-влиятелният политик във Великобритания? Котаракът очаква нов премиер (ВИДЕО+СНИМКИ)

Аксел се откроява с дружелюбен и любвеобилен характер. Тези „черти от характера си“ той ще трябва да демонстрира на „Даунинг стрийт“ 10, където от 15 години властва един постоянен любимец – котаракът Лари. Той е официалният ловец на мишки в канцеларията на британските премиери и досега е съжителствал със шестима премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър. Анди Бърнам е седмият премиер за Лари.

Сега за медиите е любопитно дали Лари и Аксел ще намерят общ език.

Редактор: Цвета Лазаркова