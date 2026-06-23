В коментарите си по повод оставката на британския премиер Киър Стармър, британските медии са единодушни, че най-стабилното нещо на „Даунинг Стрийт“ 10, както изглежда, е котаракът Лари. „Лари очаква седмия си премиер. Дали Лари не е всъщност най-влиятелният политик в страната“, пита дори „Фърст пост“. А френското издание „Котидиен“ коментира „Лари е истинският крал на Великобритания. Той изпрати в пенсия шестима премиери“.

В деня на оставката Лари е заснет да чете малка книжка, озаглавена: „100 начина да премахнеш премиер от „Даунинг стрийт” 10. В социалните мрежи на котаракът пише, че е поканил Анди Бърнам, едно от най-спряганите имена за поемането на поста министър-председател, да му разкаже в детайли как би изглеждало дневното му меню.

На 15 февруари котаракът Лари имаше юбилей – 15 години на вярна служба на „Даунинг стрийт“ 10. Според сайта на канцеларията на британските премиери основните задължения на Лари са да посреща гости, да инспектира сигурността в сградата и на улицата пред нея, да подремва на реставрираните мебели и да се грижи популацията на мишки на "Даунинг стрийт" 10 да бъде сведена до нула.

Легендарният котарак Лари от "Даунинг стрийт" ще посрещне шестия премиер на Великобритания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: getty images

Още в средата на февруари британски издания започнаха да спекулират, че много скоро той ще трябва да съжителства с нов премиер. Заради задълбочаващата се политическа криза медиите бяха обсадили в последните месеци зоната пред „Даунинг стрит“ 10. И логично във фокуса на това медийно внимание неизбежно попадна и Лари. През това време кадри с него изобилстваха в британските новинарски сайтове, по телевизията и в пресата. Въпреки медийния натиск Лари остана невъзмутим.

Досега Лари е съжителствал с петима премиери от редиците на британските консерватори, а именно Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак. От две години Лари доказваше, че може да общува и с премиер лейбърист – Киър Стармър. Сега ще му се наложи да намери общ език с нов премиер лейбърист. Според екипа на котарака обаче, „ако нещата продължават така”, той ще спре да се опитва да запомни имената им.

В последните месеци Лари участваше и в редица срещи на чуждестранни лидери. Емблематична стана неговата появата неотдавна на прага на канцеларията на британските премиери в компанията на лидерите на страните от формата Е3 (Великобритания, Франция и Германия) – Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц редом до президента на Украйна Володимир Зеленски.

Снимка: getty images

В началото на юни по време на гостуването на Санае Такаичи, първата жена премиер на Япония, Лари отново присъстваше и в даден момент дори инспектира японските журналисти, отразяващи визитата на Такаичи. Те успяха да му направят снимки отблизо, но Лари не се остави да бъде погален от тях.

Догодина котаракът Лари ще навърши 20 години, тъй като се смята, че е роден през 2007 г. Британските медии задават въпроси дали до 2027 г. страната няма да смени още няколко премиери.

Вчера докато обявяваше, че подава оставка, Киър Стармър благодари почти през сълзи на съпругата си, която винаги е била до него. Той каза, че оттук насетне ще се посвети на ролята си на съпруг и баща. Това напомни на всички, че шестимата британски премиери, изредили се по време на „властването на котарака Лари“, винаги са можели да разчитат на половинките си в тежки моменти и са го споделяли пред медиите. Съпругата на Борис Джонсън – Кари, дори беше наричана негов „сив кардинал“. А съпругът на Тереза Мей – Филип Мей, беше станал известен с препечените филийки с боб, с които той захранваше половинката си в особено трудни за нея дни.

А Лари прие оставката на Киър Стармър с хумористични постове в социалните мрежи, написани от негово име.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Малко преди вчерашната пресконференция на Стармър, котаракът беше забелязан от репортерите докато пресича. След това от негов профил се появи статус, гласящ: „Всички са се събрали единствено заради мен”.

През всичките тези години на „Даунинг стрийт“ 10 обаче Лари така и не е имал половинка до себе си. В последно време обаче в британските медии се появиха снимки, на които се вижда как Лари позира до черна котка с бяло петно на корема и бели лапички. Снимките не са истински, а са фотомонтаж, но котката на тях, носеща името Тили, съществува реално. От година тя вече е също толкова популярна колкото Лари, а дори си спечели прозвището „Тили – котката авантюристка“, припомня "Би Би Си".

Снимка: getty images

Прозвището на Тили не е случайно. През февруари на 2025 г. четириногата жителка на Уейбридж пътува напълно сама с влак до Лондон, който е на близо 30 километра от родния ѝ град. Преди това Тили се е качвала и сама на автобуси в Уейбридж. Тя често пъти посрещала и клиентите в местната кръчма, покатерила се на бара. Но за първи път Тили предприемала рисковано пътуване с влак и се озовала на гара „Ватерло“ в британската столица. За щастие, тя носела каишка с устройство за проследяване и собственикът ѝ бързо я открил и прибрал обратно.

Историята трогна британските железници, които предоставиха на Тили безплатна карта за пътуване с влак. Така Тили стана медийна известност, а нейният собственик Майкъл Харди реши да извлече полза от тази популярност и написа книга, в която разказваше за приключенията на Тили. Книгата се превърна в хит в страната.

Лари - четириногият обитател на "Даунинг стрийт" 10, подгони лисица (ВИДЕО)

Днес Тили, подобно на котарака Лари, има и собствени акаунти в социалните мрежи, в които коментира актуални теми. В последно време именно в акаунта ѝ във Facebook се появиха колажи, на които Тили позира до котарака Лари. По един от колажите пише: „Тили си има гадже и казва, че иска да се омъжи за него“. На друг от колажите Тили вече е представена като съпруга на Лари и се казва, че той ѝ е напълно подчинен.

Дали Лари и Тили ще се съберат наистина, само времето ще покаже. Ако новият британски премиер се окаже алергичен към котки или просто не ги харесва, Лари може да бъде пенсиониран. Тогава собственикът на Тили няма да има нищо против да го осинови, а после да напише и нова книга за съвместния живот на „премиера Лари“ и на „авантюристката Тили“.

Редактор: Дарина Методиева