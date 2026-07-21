БСП се обяви против проекта на решение, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, за разрешаване пребиваването на територията на страната ни на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток. В своя позиция, изпратена до медиите, от партията призовават народните представители да го отхвърлят. От Българската социалистическа партия са категорични, че обратното би означавало участие на страната ни във военен конфликт.

„Българската социалистическа партия последователно се противопоставя на войната като средство за решаване на международни спорове. Наш принцип е, че употребата на сила извън рамките на международното право не може и не бива да бъде подкрепяна по никакъв начин. Убедени сме, че трайните решения могат да бъдат постигнати единствено чрез дипломация и сътрудничество в рамките на легитимните международни организации”, посочват от БСП.

Комисията по отбрана ще решава дали да позволим 8 самолета на база "Безмер"

„Както отбелязахме в позицията на Изпълнителното бюро на БСП от 6 юни 2026 г., за нас е от първостепенно значение България да не бъде въвличана под каквато и да е форма във войни и да не се допускат рискове държавата ни да бъде разглеждана като обект на военни действия. Считаме това за основен приоритет на всяко българско правителство и за най-ясен израз на националния ни интерес”, се казва още в позицията.

Редактор: Ивета Костадинова