Снимка: AP/Susan Montoya Bryan
Става въпрос за изолирани случаи, които не представляват риск за общественото здраве, увериха от венецуелското здравно министерство
Пет смъртни случая на инфектирани с хантавирус са били регистрирани във Венецуела.
Три от тях са в източния щат Ансоатеги, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на здравното министерство.
В друг щат - Баринас, са починали двама медицински работници, заразени с опасното заболяване. Те не са били в контакт с инфектирани лица от щата Ансоатеги, отбелязва здравното ведомство. В текста се добавя, че става въпрос за изолирани случаи, които не представляват риск за общественото здраве.
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„Този вирус се предава от гризачи в селските и земеделските райони, главно чрез вдишване на частици от урина, фекалии или слюнка в затворени помещения“, се казва още в изявлението на венецуелското Министерство на здравеопазването.
Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията миналия месец обявиха, че отменят мерките, свързани с разпространилия се на круизен кораб хантавирус. Трима от пътниците на кораба починаха от заболяването.
Щамът „Андес“ е единственият известен досега щам на хантавируса, който може да се разпространява от човек на човек чрез близък и продължителен контакт.Редактор: Цвета Лазаркова
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