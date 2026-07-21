Пет смъртни случая на инфектирани с хантавирус са били регистрирани във Венецуела.

Три от тях са в източния щат Ансоатеги, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на здравното министерство.

В друг щат - Баринас, са починали двама медицински работници, заразени с опасното заболяване. Те не са били в контакт с инфектирани лица от щата Ансоатеги, отбелязва здравното ведомство. В текста се добавя, че става въпрос за изолирани случаи, които не представляват риск за общественото здраве.

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„Този вирус се предава от гризачи в селските и земеделските райони, главно чрез вдишване на частици от урина, фекалии или слюнка в затворени помещения“, се казва още в изявлението на венецуелското Министерство на здравеопазването.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията миналия месец обявиха, че отменят мерките, свързани с разпространилия се на круизен кораб хантавирус. Трима от пътниците на кораба починаха от заболяването.

Щамът „Андес“ е единственият известен досега щам на хантавируса, който може да се разпространява от човек на човек чрез близък и продължителен контакт.

Редактор: Цвета Лазаркова