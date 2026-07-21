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И какво наказание може да наложи съдът?
След скандалното видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ, докторът по наказателно право адвокат Силвия Петкова заяви за NOVA, че въпреки промените, свързани с райския газ, видяното на видеото не е престъпление.
„Управлението на МПС след употребата на диазотен оксид не е престъпление, не е и административно нарушение. Защото райският газ (диазотният оксид) не е класифицирано като наркотично вещество в Наредбата за класифициране на веществата и растенията като наркотични“, обясни Петкова.
Затова и съдът не може да наложи по-тежко наказание, както например е възможно, ако шофьорът е употребил алкохол или наркотици.
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„Но съда, при индивидуализацията на наказанието, може да наложи по-тежко по размер наказание в рамката, предвидена за основния състав без употреба на наркотични вещества“, допълни адвокатът.
Причината за това е, че райският газ няма типичните характеристики на наркотично вещество. В България нарушение е само продажбата му на физически лица. Според юристите, това е и причината в случая прокуратурата да разследва пътно хулиганство.
Припомняме, че случаят е от днес и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.
Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. След появата на клипа и проведеното разследване 22-годишният мъж отново е в ареста.
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