Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10 клас през следващата учебна година да включва задачи по история и цивилизации и по философия. Всички заинтересовани страни могат да отправят своите становища и предложения в срок от 1 месец.

Тестът по БЕЛ в края на 10 клас ще включва 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература. Към тях ще бъдат прибавени 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, насочени към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Така продължителността му ще се изравни с теста по математика, в който са добавени задачи, свързани с природните науки.

Целта на новия формат е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения. Акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения.

НВО – тест за ученици и учители: Какви са изводите и ще се променя ли нещо

НВО в края на 10 клас ще е в същите дни като за седмокласниците – 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се НВО за четвъртокласните да бъде на 3 юни и 4 юни.

Припомняме, че тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика.

Редактор: Ивайла Маринова