Резултатите от изпитите след 7. клас тази година са сходни с тези от учебната 2022-2023 г., когато имаше задачи от същия тип. Това обясни зам.-министърът на образованието Таня Панчева в предаването „Пресечна точка”.

„Правилният подход е да вървим към интегрирани изпити, които да обединяват в себе си знанията и уменията по много предмети. Това е правилната посока. Тя започна от тази година с въвеждането на интегрирания изпит в 10. клас по математика и природни науки. Следващата учебна година обмисляме възможността в изпита по български език дабъдат интегрирани и предметите история и философия”, каза Панчева.

97% от учениците използват изкуствения интелект в своята подготовка за учебния процес, сочи още скорошно проучване. МОН разглежда изкуствения интелект като инструмент, който може да подпомогне обучението. „Предвиждаме изграждането на нова платформа, която да има модули с изкуствения интелект, който да адаптира учебното съдържание спрямо знанията и уменията на учениците. Използван правилно, изкуственият интелект може да допринесе за повишаване на качеството на учебния процес”, каза Панчева.

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Редактор: Ина Григорова