Дизелов локомотив на товарен влак се е самозапалил около обяд между гарите Мърчево и Бойчиновци в Монтанско. Композицията е била съставена от товарни вагони, електрически и дизелов локомотив, като огънят е тръгнал именно от дизеловата машина.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната. За NOVA от полицията в Монтана съобщиха, че пожарът вече е загасен и при инцидента няма пострадали.

Товарен влак с дизелово гориво пламна край Симеоновград (ВИДЕО+СНИМКИ)

Причините за самозапалването се изясняват.