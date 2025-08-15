Товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира в района на село Пясъчево, Община Симеоновград. Пламнали са осем от вагоните, каза пред NOVA главен комисар Александър Джартов. При инцидента няма пострадали хора.

Сигналът е подаден около 05:30 часа в петък. Мястото е на няколкостотин метра от селото. Местни хора казват, че пламъците са били огромни. Пристигнали са над 20 екипа на пожарната.

Малко след 8.00 ч. пожарът беше потушен, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов.

"Вече няма огън, а само дим и изпарения. Всички цистерни се обливат със студена вода, за да не се получи ново самовъзпламеняване. Става дума за всички 34 цистерни с дизелово гориво, не само осемте запалени. Ще изтеглим композицията на безопасно разстояние, веднага щом от Пожарната ни позволят. Няма жертви и засегнати населени места. За час и половина пожарът беше локализиран и овладян. Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай. Това, което знам от машинистите е, че е имало голям тласък", съобщи Караджов, който отиде на мястото на инцидента.

Според официалната информация осем от цистерните имат пробиви, 13 са с течове, а останалите са здрави и не са дерайлирали. Обливането на цистерните с вода обаче продължава часове наред.

На място пристигна и Даниел Неделков, управител на фирмата-собственик на дерайлиралия влак. „На този етап не мога да дам обяснения. По думите на машинистите, които са силно стресирани, те са спазвали ограниченията на скоростта. В момента на дерайлирането са усетили и са регистрирали скъсване на въздухопровода. Съответно, предприели са задържане с челния локомотив. За помощния не мога да кажа какво са предприели. Двата локомотива са оборудвани с регистриращи устройства, данните от които в процес на разследване и ще бъдат оценени по безпристрастен начин”, заяви Неделков.

Пътническите композиции, минаващи по линията през Пясъчево, ще бъдат спрени до преместването на цистерните. Комисар Джартов пък препоръча на хората да не се приближават към мястото.

Извършени са замервания на въздуха и на този етап замърсяване не е констатирано. Спряно е електричеството в село Пясъчево, каза областният управител Стефка Здравкова.

След като разследващите позволят, ще започне изтеглянето на цистерните една по една. Тези, които има гориво, ще бъдат източени.