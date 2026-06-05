Снимка: Булфото
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Автобусът се е преобърнал странично
Лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт в София. При инцидента, станал на ул. "Челопешко шосе", е загинал мъж на 27 години. Ранените са най-малко 12, съобщиха за NOVA от лечебните заведения, в които са транспортирани пострадалите.
СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК
Вследствие на удара автобусът се е преобърнал странично. Сигналът за катастрофата е подаден в 19:37 ч., съобщиха от Центъра за градска мобилност. По информация на дежурния диспечер колата е връхлетяла върху автобуса след гонка с друг автомобил.
Десет екипа на Спешна помощ, 2 пожарни и 2 спасителни автомобила са изпратени на местопроизшествието.
От ИСУЛ казаха за NOVA, че в болницата са настанени трима мъже. Все още няма точна информация за състоянието им, тъй като раните им се обработват. Във ВМА са транспортирани още трима от ранените. Единият от тях е с черепномозъчна травма. Общо шестима пациенти пък са приети в "Света Анна". Четирима от тях са тежко ранени, а другите двама са с по-леки наранявания и са отишли в лечебното заведение сами.
Видео: "Булфото"
Сред хоспитализираните е и шофьорът на автобуса - мъж на 60 години. Той е без опасност за живота.
Видео: "Бултфото"
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че номерът на автобуса е 119, който е на частен превозвач.
Видео: "Булфото"
Снимка: NOVA
Снимка: NOVA
Видео: "Булфото
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