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Как горещите конфликти променят стойността на петрола, захарта и земеделската продукция. Темата коментира изпълнителният директор на Софийската стокова борса (ССБ) Васил Симов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
"Като изключим захарта, чиято цена намалява, за останалите зърнени култури и петрола бяхме свидетели на покачване на цените нагоре. Всичко се дължи не само на войната в Украйна и в Близкия изток, но новият фактор, който трябва да бъде подчертан са климатичните промени. Това ще бъде проблем в дългосрочен план, а вече сме свидетели на високите температури и засушаване в Европа", коментира той.
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"Цената на царевицата се е покачила и на двата пазара. По-малко в САЩ, отколкото в Европа. Трябва да се направи уговорката, че САЩ са най-големият производител на царевица в света. В Европа усещаме много повече тези климатични влияния", коментира той.
"След като започна конфликта в Близкия изток, видяхме покачване на цените на горивата. Видяхме между 110-120 долара за барел. По-късно видяхме едно плавно спадане на цените", заяви експертът по темата с цените на горивата.
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"При суровата и рафинираната захар сме свидетели на понижаването на цената. Това е пореден спад - най-добре се вижда на годишна база", заяви той.
По думите му производството на пшеница у нас е около 6-7 милиона тона, а в Украйна и Русия - над 100 милиона. "Те винаги са били напред по отношение на формирането на цената. Затова сме изчаквали каква ще бъде нашата цена", уточни той.
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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