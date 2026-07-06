България е сред страните с най-силен ръст на продажбите на дребно в Европейския съюз към май 2026 г., показват първите данни на Евростат, цитирани от БТА. На годишна база обемът на търговията на дребно у нас се е увеличил със 7,9%, което нарежда страната на второ място в ЕС след Кипър (8,4%) и пред Люксембург (7,8%).

Средно за Европейския съюз продажбите на дребно са нараснали с 1,9%, а в еврозоната - с 1,6%. На месечна база България също отчита ръст с 0,8% спрямо април, при средно увеличение от 0,5% за ЕС.

България на първо място в ЕС по производствени цени в промишлеността на годишна основа през май

Според европейската статистика през май най-голямо увеличение в ЕС има при продажбите на нехранителни стоки, следвани от храните, напитките и тютюневите изделия. В същото време продажбите на автомобилни горива продължават да намаляват.

Най-голям спад на годишна база е отчетен в Румъния (-4%), следвана от Естония (-0,5%) и Белгия (-0,4%). Данните на Евростат показват, че България остава сред най-бързо растящите пазари на дребно в Европейския съюз.

Редактор: Ралица Атанасова