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Коментар на Юлия Владимирова, проф. Любомир Стойков и Йордан Дъбов
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.
В първия разговор те дискутираха тревогите на българите след изборите.
Във втората дискусия коментаторите обсъдиха каква трябва да бъде гражданската ни реакция, ако видим шофьор с бутилка райски газ зад волана.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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