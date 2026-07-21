Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.

В първия разговор те дискутираха тревогите на българите след изборите.

Във втората дискусия коментаторите обсъдиха каква трябва да бъде гражданската ни реакция, ако видим шофьор с бутилка райски газ зад волана.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова