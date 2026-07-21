София е сред най-скъпите европейски столици за покупка на жилище според класация на Global Property Guide. По-изгодно ли е да купим жилище с кредит или да останем под наем? В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS финансистът Левон Хампарцумян и Венета Христова, член на УС на НСНИ коментираха какво означава това за пазара на имоти у нас.

Според Христова през последните 4-5 години пазарът на недвижими имоти е бил в ясно изразен възход. По думите ѝ сега се наблюдава процес на нормализиране, въпреки че цените продължават да се повишават с по-умерени темпове. Христова допълни, че при всеки пик на пазара неизменно се появяват твърдения за наличие на „имотен балон”. „Един от показателите, по които можем да оценим достъпността на жилищата, е колко средни работни заплати са необходими за покупката на един квадратен метър в София”, посочи тя.

Хампарцумян сподели, че понятието „балон” няма еднозначна дефиниция и често се използва различно. Той обясни, че проблем възниква тогава, когато търсенето и предлагането не са в равновесие. „В България хората традиционно предпочитат да купуват жилища, вместо да живеят под наем. Докато банките продължават да отпускат ипотечни кредити въз основа на своите анализи, пазарът остава активен”, каза финансистът. И допълни: „След това вече навлизаме в теми, които не са само въпрос на финанси или недвижими имоти – урбанизация, качество на живот, устойчиво развитие на градската среда. Именно тези фактори ще доведат до по-ясна сегментация на пазара през следващите години”.

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Христова подчерта, че докато средният месечен наем остава близък до размера на ипотечната вноска, повечето хора ще продължат да избират покупката на собствен дом. На въпроса дали цените на имотите скоро ще достигнат своя таван, тя очерта по-скоро сценарий на стабилизиране, отколкото рязък спад. „Вече се наблюдават по-сериозни отстъпки при определени типове жилища, най-вече на вторичния пазар. Вероятно през следващата година пазарът ще продължи да се нормализира”, прогнозира специалистът.

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От своя страна Хампарцумян отбеляза, че динамиката на цените е характерна за развиващите се пазари, които догонват по-развитите икономики. „На силно развити пазари, като този в Швейцария, цените на жилищата са толкова високи, че често са недостъпни дори за средната класа. Там съществуват различни модели на финансиране, включително ипотеки със 100-годишен срок. В България обаче основното предизвикателство е друго – свръхзастрояването в районите на големите градове, което постепенно влошава качеството на градската среда”, заяви той.

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Редактор: Ивайла Маринова