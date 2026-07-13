Жилищният пазар в България навлиза в етап на „охлаждане”. Данните на Агенцията по вписванията показват спад на сделките с около 15-20%, а купувачите стават все по-предпазливи и по-добре информирани. Това увеличение е очаквано, тъй като пролетта е по-активен пазар от зимата за пазара на имоти, но не успява да компенсира натрупания годишен спад. Най-търсени остават готовите и обзаведени жилища.

В ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS темата коментираха кредитният консултант Елена Михайлова, финансовият анализатор Макс Баклаян и консултантът по недвижими имоти Добромир Ганев.

Евростат: България е сред лидерите в Европа по поскъпване на жилищата и наемите в началото на 2026 г.

Според Добромир Ганев спадът е очакван след продължителния период на растеж. „Няма как да се отрече, че след толкова дълъг период на постоянно покачване на обема от сделки поне с две години, това беше предвидимо и очаквано. Съпътствано е и от повишаването на цените в последните четири години“, посочи той.

По думите му общият спад на сделките е около 15%, а при жилищните имоти той достига близо 19%.

Въпреки че водещи брокерски агенции отчитат ръст през второто тримесечие спрямо първото, икономистите определят това като сезонен ефект. Пролетта традиционно е по-активен период за пазара на имоти и увеличението не успява да компенсира натрупания годишен спад.

Кредитният консултант Елена Михайлова отбеляза, че банковото кредитиране засега не показва признаци на забавяне. „Наблюдаваме точно обратното - кредитиране без спад. Ние сме една от страните в ЕС с най-бързо покачване на цените на имотите“, заяви тя.

В същото време високите цени все по-често се оказват сериозна пречка пред купувачите. По думите на Михайлова кандидат с нетен месечен доход от 1500 евро, който не разполага със средства за самоучастие и покриване на съпътстващите разходи, практически няма шанс да получи жилищен кредит при сегашните пазарни нива.

Ипотечните кредити в България надхвърлиха 18 млрд. евро, рискът от прегряване на пазара е факт

Най-категоричен в прогнозите си беше финансовият анализатор Макс Баклаян, който предупреди за задълбочаване на негативната тенденция. „Задава се много сериозна имотна криза - нещо, за което говорим от много години. За първото тримесечие имаме 7 хил. сделки по-малко спрямо 2025 г. За второто тримесечие сме загубили 10 хил. сделки“, каза той. Според него след няколко месеца определението „охлаждане“ вече няма да бъде достатъчно. „След няколко месеца за охлаждането ще говорим като за криза“, прогнозира Баклаян.

Добромир Ганев посочи, че фактори като ниските лихви и вътрешната миграция продължават да подкрепят търсенето. Според него обаче през следващите месеци основният фактор ще бъде увеличаващото се предлагане на вторичния пазар, което може да окаже по-сериозно влияние върху цените и динамиката на сделките.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов