Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от стопанисващ минимаркет в Черноморец. Сигналът за инцидента е подаден в събота около 14:30 часа в Районното управление в Созопол от самия търговец.

Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, при която констатирали множество нарушения. Те поискали от собственика сумата от 300 евро, срещу която обещали да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. Веднага след предаването на парите служителите на НАП са арестувани.

Задържаха за подкуп двама данъчни служители от Кърджали

Под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас са извършени множество процесуално-следствени действия. По случая е образувано досъдебно производство.