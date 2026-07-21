„Забавеното правосъдие е отказано правосъдие“, това коментира адвокатът и доктор по право Ива Йосифова в предаването „Здравей, България“ по NOVA по повод мудните съдебни процедури у нас.

Повод за коментара ѝ стана нейн пост в социалните мрежи, разпространяващ разпореждане на съдия от Софийския районен съд. В документа магистратът указва на деловодството да извърши работата по разпечатване и подреждане на десетките сканирани файлове, изпратени от заявителя, за да спести време и здравословни страдания за ръцете и очите си.

Адвокат Ива Йосифова посочи, че има над 20 години опит в София и наскоро е приключила казус, по който решението е чакано от 2015 година. „Осем години в Софийския районен съд. От 2015 година беше обявено за решаване, 2023 година беше постановено решение. През тези осем години, независимо дали ние сме ищец или ответник, който загуби делото, плаща лихви на другата страна и това е една огромна тежест за хората“, каза Йосифова. Тя допълни, че са получили обезщетение за бавно правосъдие от 6000 лева, което обаче не може да компенсира нервите, при положение че общо това дело е продължило над 10 години.

В практиката си тя е имала и делба, започнала през 1986 година. „Имала съм делба, която продължи 36 години. Аз я поех на 20-тата година и я довърших на 25-тата вероятно, защото е започнала 1986 година и се точи 36 години. Това са куриози, това са най-тежките примери, но във всички нормални случаи е нещо подобно“, сподели тя.

Според Йосифова една от основните причини за забавянето е факта, че най-натовареният съд - Софийският районен съд, е зает на 40% от дела с повторителност. „Това означава едно огромно натоварване с повтаряеми, еднообразни дела, които не само са тежест и за съдиите и убиват тяхната креативност - никои не ги иска тези дела, те са почти еднакви - но това означава, че останалите хора заради това „задръстване“ нямат достъп до ефективно правосъдие“, заяви адвокатът.

Електронното правосъдие просто не се случва както трябва, изтъкна д-р Йосифова. „Аз от години работя само в ЕПЕП и е-Gov, но продължавам да получавам всичко на хартия. Включително за такси от порядъка на 20 стотинки, защото съм подала електронен документ, но съдът не го приема електронно и иска аз да му го разпечатам на хартия. Също така някои ведомства искат да бъде поставен мокър печат от Министерството на правосъдието върху електронно платежно нареждане. Така че електронното правосъдие се случва, но за съжаление е много бавно и много съдии отказват да го ползват“, допълни тя.

За цитираното разпореждане на съдия Петров тя посочи, че съставът официално е съобщавал, че работи само на хартия, като определи документа като доста „екзотичен“.

За забавянията адвокат Йосифова допълни, че правосъдието у нас е непредвидимо и в момента прилича на лотария, тъй като законите са неясни и вместо да се уточняват от законодателя, се инициират процедури за тълкувателни решения, при които делата се спират.

„Автоматизират повтаряеми, еднакви дела с изкуствен интелект под човешки надзор, така че всичко да мине изключително бързо и лесно, а не с метални колички през етажите, на хартия, през пет човека - това е начинът за мен“, завърши тя по повод нужните стъпки за ускоряване на съдебните процеси.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка