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В сложната операция по израждането на бебетата участвал екип от над 20 специалисти
При изключително рядка и високорискова бременност, австралийка роди четири еднояйчни момичета - Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в Кралската болница в Бризбейн чрез планово Цезарово сечение.
В сложната операция участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително на една от 15 милиона бъдещи майки.
В момента момиченцата тежат по малко над 1 килограм и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени.
Четиризнаци се родиха в Словения
„Произлизат от една-единствена оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири. Това е изумително! По света има само два такива случая. Този е единственият известен в Австралия”, каза акушер-гинекологът в Кралската болница в Бризбейн Алекса Бендал. И добави: „При многоплодните бременности, които обикновено са с близнаци, споделянето на една обща плацента носи много висок риск от усложнения. Тази бременност обаче беше голяма изненада. Семейството има четири други деца, едно от които все още е кърмаче. Когато разбраха, че очакват още четири бебета, бяха в пълен шок”.Редактор: Ивайла Маринова
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